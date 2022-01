Dopo il presunto addio a Antonino Spinalbese, Belen è stata paparazzata di nuovo in compagnia di Stefano Martino. I due stanno di nuovo insieme?

Di ritorno dal Sud America, dove ha trascorso una vacanza in compagnia con l’amica Patrizia Griffini in un resort da sogno, Belen Rodriguez è stata paparazzata in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino, che a quanto pare l’ha raggiunta all’aeroporto di Malpensa. Di recente si è sparsa la voce che la showgirl abbia messo fine alla sua storia con Antonino Spinalbese, con cui non è più stata avvistata assieme (da ormai diversi mesi). Secondo i rumor in circolazione Belen – che il 12 luglio ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, proprio dalla relazione con l’hair stylist – avrebbe trascorso anche le feste natalizie in compagnia di Stefano De Martino, da cui si era separata nel 2020.

I due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e non è chiaro se tra loro sia in atto un ritorno di fiamma o se siano semplicemente rimasti in rapporti amichevoli. La showgirl, dopo la rottura avuta con il ballerino all’indomani del lockdown del 2020, si era limitata a confessare via social di “aver sofferto”. Cosa sarà accaduto davvero tra i due?