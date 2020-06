Belen Rodriguez - Stefano de Martino: qual è la causa della crisi? Le ultime

Di Marco Salaris lunedì 15 giugno 2020

L'ipotesi riportata da Novella 2000: "C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen"

Sono innumerevoli le indiscrezioni che si stanno susseguendo una via l'altra dietro il momento 'no' di Stefano de Martino e Belen Rodriguez, da qualche settimana nuovamente in acque agitate. C'è chi ha pensato che ci fosse nuovamente l'ombra del tradimento, chi ha creduto che il passato chiamato Andrea Iannone si stesse riavvicinando alla bella Belen, ma qualche settimana fa è stata la stessa showgirl in un lungo video a smentire seccamente le voci.

Certo, lei stessa ha ammesso che il momento difficile con Stefano c'è e non si è fatta problemi nel confessarlo, ma ora tutti si chiedono qual è la vera verità.

Secondo quanto scrive Novella 2000 il principio di tutto è una lite avvenuta sicuramente durante la quarantena. In particolar modo il luogo nella quale si è consumata è il box della casa di Belen e Stefano, si parla di 'scenata'.

A riportarlo è il direttore del settimanale, Roberto Alessi che aggiunge: "C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen" ma l'ufficialità non è mai arrivata tramite una foto rubata, anche se, prosegue: " è vero che la versione di Belen, via social, ha lasciato aperta un’'unica ipotesi. Dice che la colpa non è sua, non è stata una sua scelta", il che farebbe pensare che le colpe ricadrebbero proprio su de Martino per chissà quale motivo.

La strada delle ipotesi potrebbe essere ancora lunga da percorrere i tasselli del puzzle tutti da ricomporre. Nonostante il nuovo indizio, vero è che bisognerà attendere per capire meglio cosa sta succedendo in una delle coppie più chiacchierate dello showbiz.