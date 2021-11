Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin, flirt in corso? La smentita

Nelle scorse ore, sul web, impazza un gossip che riguarda una delle donne più seguite del mondo dello spettacolo ovvero Belen Rodriguez. Deianira Marzano, sui propri social ufficiali, ha raccolto, un’indiscrezione molto succosa che riguarderebbe l’esistenza di un possibile flirt in corso tra la showgirl argentina e Damiano dei Maneskin.

Il chiacchiericcio, attorno alla papabile coppia, sarebbe nato da una chat tra un seguace dell’influencer ed un amico che lavora a ‘X Factor‘, fermamente convinto che tra il cantante e la modella sarebbe nata un’affettuosa relazione.

ma che cazzo state a dì ma fumate di meno, belen rodriguez e damiano ma per favore AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/pkjtDflv0l — MAMMAMIA (@_teatrodira) November 18, 2021

Poche ore fa, un autorevolissimo quotidiano come ‘Repubblica’, di fatto, ha smentito sul nascere, ogni tipo di pettegolezzo:

Fonti vicine alla band smentiscono questi rumors: Damiano è appena tornato in Italia dopo un lungo periodo all’estero e ha accompagnato la sua fidanzata Giorgia Soleri, inflencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia. I due, inoltre, sono molto riservati su tutto ciò che riguarda la loro vita privata.

La conduttrice di ‘Tu si que vales’, in queste settimane, è al centro della cronaca rosa per via di una presunta crisi in corso con il compagno, Antonino Spinalbese, papà di sua figlia Luna Marie, nata lo scorso luglio.

Poche ore fa, il frontman, sui propri social, ha postato una propria foto con una didascalia inequivocabile che, in questo caso, vale più di una smentita: