Nuovo progetto e look cambiato per Belen Rodriguez che ha colpito tantissimi utenti social con tanto di spiegazione… sui matti.

Non è la prima volta che Belen Rodriguez attira l’attenzione dei fan. Anche in queste ore, l’argentina si è proposta con un look rinnovato per un nuovo progetto e ha coinvolto moltissimi utenti a cui è venuto il dubbio che l’argentina avesse davvero modificato il proprio aspetto tagliando si i capelli. La donna, dal canto suo, ha replicato con tanto di messaggio… sui matti.

Belen Rodriguez, look cambiato e nuovo progetto

Attraverso un post Instagram, accompagnato da un lungo messaggio su amore, libertà e anche un po’ di pazzia, la splendida Belen ha annunciato un nuovo progetto mostrandosi in alcuni scatti con un taglio di capelli diverso dal solito.

“Dio se era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, l’altra impacciata. Una volta esuberante, l’altra timida. Insicura e decisa. Dolce e arrogante. Era mille donne lei, ma il profumo era sempre lo stesso Inconfondibile. Era quella la mia unica certezza. Mi sorrideva. Sapeva di fregarmi con quel sorriso. Quando sorrideva io non capivo più nulla. Non sapevo più parlare, ne pensare. Niente, zero C’era all’improvviso solo lei. La amo da impazzire. Bukowsky”.

“Amo i matti”

Le parole dell’argentina hanno generato tantissimi commenti, esattamente come i suoi scatti con i capelli corti. Diversi utenti le hanno chiesto: “Dimmi che non li hai tagliati davvero? Comunque sei bellissima”.

Parole a cui la diretta interessata ha risposto: “Ma sei matta? Sto giocando. E comunque amo i matti”. Chissà se questa risposta possa nascondere un messaggio nascosto come la voglia di cambiare davvero alcuni aspetti della propria vita e non solo quello estetico. Staremo a vedere cosa vorrà raccontare ai suoi seguaci la donna prossimamente.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl con tanto di risposta ai fan:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG