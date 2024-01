Momento di ricordi per Belen in Argentina. La showgirl ha portato il fidanzato Elio a vedere la casa dove viveva da piccola.

Dopo aver superato le problematiche relative al maltempo, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno avuto modo di esplorare alcune delle bellezze dell’Argentina. Tra queste, anche la prima casa in cui la showgirl ha vissuto con la sua famiglia. La donna, infatti, ha portato il suo nuovo fidanzato a vedere la umile dimora in cui viveva…

Belen, il video della sua prima casa in Argentina

Come ormai noto, Belen, Elio, Luna Marì e Santiago stanno vivendo alcuni giorni in Argentina insieme al resto della famiglia della showgirl. Un’occasione per stare insieme ma anche per mostrare i luoghi che hanno visto la donna crescere.

Proprio in tal senso, la bella Rodriguez ha fatto vedere, anche sui social, dove viveva da piccola: “Quando avevo 15 anni, dopo la crisi economica in cui abbiamo perso la casa, mio nonno aveva dato 10mila dollari a mio padre e abbiamo comprato questa casa in cui vivevamo solo su un piano”, ha spiegato l’argentina nel video condiviso sui social.

“Noi vivevamo qui e mio padre, tutto da solo, ha fatto il secondo piano“. Descrivendo poi il resto dell’abitazione: “Nella mia stanza c’è ancora la scritta con la vernice. Avevo scritto ‘di fate e di gnomi’ perché mi piaceva pensare che dormivo in un bosco incantato”.

E ancora: “C’era un salottino con il tavolo e il pc e la cucina, poi c’era il salone dove ancora si vede la struttura del letto. Poi ecco la scala per andare al secondo piano: l’ha fatta mio padre”.

La bella Belen ha poi soffermato l’attenzione su un lavandino: “Questo è il lavandino dove lavavo i piatti e racimolavo 25 centesimi di dollari e li racimolavo per andare a Disney World nel 2000. Tutte le domeniche facevamo i pranzi insieme in famiglia. Tutto qua: questa è una parte della mia storia. Ringrazio i miei genitori per avermi donato un’infanzia meravigliosa”.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con il video della casa e il suo racconto:

