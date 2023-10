Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez avrebbe alcuni problemi di salute e, per questo, avrebbe rinunciato ai suoi prossimi appuntamenti in tv.

Problemi di salute in vista per Belen Rodriguez? L’indiscrezione – riportata dal suo ex, Fabrizio Corona – è diventata sempre più insistente dopo che la showgirl ha rinunciato a prendere parte a due ospitate tv.

Intanto sembra che sua sorella Cecilia Rodriguez si sia occupata di sua nipote Luna Marì, mentre mamma Veronica si sarebbe presa cura della stessa Belen (il figlio Santiago avrebbe trascorso il weekend con il padre, Stefano De Martino). Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Belen Rodriguez non sta bene: le indiscrezioni

Problemi di salute in corso per Belen Rodriguez? L’indiscrezione – riportata da TgCom24 e da Fabrizio Corona – non ha mancato di allarmare i fan, che da giorni si chiedono che fine abbia fatto la showgirl argentina sui social. Nelle sue ultime foto condivide sui social la showgirl appariva visibilmente dimagrita, e in tanti si chiedono se nelle prossime ore farà chiarezza in merito alle sue condizioni.

Intanto sembra che sua sorella Cecilia e sua madre, Veronica Cozzani, si stiano prendendo cura di lei, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.

Nei giorni scorsi Belen è stata presa di mira da Alessandro Cattelan proprio perché – per dei non meglio precisati problemi di salute – aveva dato forfait al suo show all’ultimo minuto. Il conduttore non aveva mancato di scagliarle alcune frecciatine in diretta, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli.

