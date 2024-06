Lo aveva annunciato in passato e ora è tutto vero: Belen diventa cantante. Sui social eccola sulle note di una canzone ‘El día que me quieras’.

Modella, ballerina, conduttrice e showgirl. Ma ora, anche cantante. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che, a quanto pare, ha iniziato ufficialmente, per ora sembra solo per motivi pubblicitari, a fare la cantante. Dopo l’annuncio di alcuni mesi fa, l’argentina ha finalmente realizzato il suo sogno e lo ha voluto comunicare a tutti i suoi seguaci sui social.

Belen diventa cantante

“È arrivato quel día”, sono state queste le parole con cui Belen ha comunicato sui social di aver realizzato il sogno di diventare cantante. Per la verità, la frase è arrivata dall’account ufficiale di Rebeya, il brand della showgil. L’argentina, infatti, ha sfruttato l’occasione del lancio del nuovo singolo “El día que me quieras” in concomitanza dell’uscita della sua prima linea cosmetica Rebeya. Il brano è una cover dell’omonima opera del 1934 di Carlos Gardel.

Tantissime le reazioni a favore della donna che ha sfoggiato qualità che in pochi conoscevano. “Sei favolosa”, ha scritto un utente. “Bravissima anche a cantare”, hanno detto molti altri. La Rodriguez ha quindi sorpreso tutti con le sue doti canore che potrebbero aprirle le porte ad altri progetti, anche nel settore musicale a questo punto.

Il sogno realizzato

Già ad inizio aprile, la Rodriguez aveva comunicato la sua gioia per questa nuova avventura canora: “Quando un sogno diventa realtà, diventa tangibile. Quando un sogno diventa realtà, lo puoi accarezzare. Soy Rebeya y esto es mi sueño”, erano state le sue parole a corredo di un post che annunciava appunto questa nuova veste da cantante per l’argentina. Anche in quell’occasione non erano mancati i commenti, qualcuno anche negativo, per la donna. Ma era un periodo decisamente travagliato anche per via delle notizie in tema amore. Ora, le reazioni sono state decisamente migliori.

