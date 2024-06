Momento social molto bello ed emozionante per Sonia Bruganelli che si è lasciata andare ad una dedica speciale e, per certi versi, inaspettata.

Una foto di sua figlia e una dedica molto dolce ed emozionante accolta con grande sorpresa dai suoi fan. Sonia Bruganelli ha stupito tutti su Instagram condividendo uno scatto della sua Silvia e alcune parole d’affetto decisamente speciali che hanno fatto riferimento ai sentimenti che la donna prova per la sua “bimba” e viceversa.

Sonia Bruganelli, la dedica alla figlia Silvia

“Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere…”, ha esordito la Bruganelli commentato la foto di sua figlia Silvia mostrata su Instagram. “Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l’ho scattata…”.

La ragazza, che oggi ha 19 anni, è frutto dell’amore con l’ex marito, Paolo Bonolis, da cui ha annunciato la separazione lo scorso anno. Come avevano raccontato i diretti interessati, Silvia, alla nascita, aveva avuto dei problemi che l’hanno portata ad avere dei danni permanenti e che anche attualmente si porta dietro. Anche per questo, il messaggio della bella Sonia in versione mamma è stato assolutamente inatteso.

Le reazioni

Le parole della Bruganelli, come detto, hanno suscitato tantissimi like e commenti. Tra i tanti, spicca quello di un utente: “Io ho sempre pensato che sei una persona molto intelligente e profonda nella vita ci sono simile sfumature non è facile accettare di avere un bimbo/a con delle problematiche ma non certo perché non lo si ama anzi ma perché spesso ci si chiede come affronterà la cattiveria di questo mondo secondo me è quello che non aiuta per il resto siete speciali”. Insomma, questo lato inedito da madre della Bruganelli ha avuto grande successo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG