Non è la prima volta che viene attaccata per il suo lavoro ma in questo caso Beatrice Valli ha voluto rispondere a tono agli haters.

Dopo il caso del pandoro e della falsa beneficenza che ha coinvolto Chiara Ferragni, il mondo degli e delle influencer è stato preso di mira più del solito. Nelle ultime ore anche Beatrice Valli ha dovuto far fronte a diversi attacchi da parte degli haters che, in un certo senso, hanno chiamato in causa proprio la moglie di Fedez generando un particolare paragone e scatenando la replica della donna.

Beatrice Valli, il paragone con Chiara Ferragni e la replica

Come spesso le capita, la Valli ha condiviso alcuni contenuti su Instagram con degli sponsor. Una scena non insolita ma che, in queste ore, forse proprio a seguito delle turbolenze su Chiara Ferragni, ha portato diversi utenti a far notare come i suoi post siano tutti, o quasi, atti a guadagnare.

Alcuni haters, però, hanno voluto essere piuttosto antipatici scrivendole: “Guarda che non sei la Ferragni”, “Ti credi troppo, non mi piace”, “Tutto sponsorizzato sempre, non va bene”.

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno portato la bella Beatrice a dover rispondere piuttosto duramente: “Ricordati che se mi segui da anni sai benissimo che ho la mia personalità e non ho bisogno di essere qualcun altro”.

Nelle stories social, la Valli ha poi aggiunto ancora: “Chi mi segue da anni sa benissimo che ho sempre comunicato e lavorato tramite Instagram. Ogni anno il mio lavoro cresce e spesso chi mi segue si ritrova con post di ADV sul mio profilo. Non si tratta di ingannare o truffare le persone. Noi creator/talent o influencer – chiamateci come volete – facciamo questo di lavoro”.

La donna ha poi invitato chi scrive per noi o frustrazione a cambiare aria e smetterla di seguirla se lo scopo è quello di perdere tempo a commentare e mandare odio. Insomma, una bella risposta.

Di seguito anche un post Instagram recente nel quale l’influencer ha sottolineato l’assenza di sponsor nel suo contenuto proprio in risposta alle polemiche delle ultime ore:

