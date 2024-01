Potrebbe arrivare presto il momento delle verità di Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset. La conduttrice pronta a parlare.

Sempre tanto chiacchierata nonostante il momentaneo allontanamento dalla tv. Stiamo parlando, naturalmente, di Barbara D’Urso il cui futuro sul piccolo schermo resta ancora un rebus. Quello che sembra, però, sempre più probabile è rivederla, magari come ospite, in un programma per dire la sua verità sull’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5. A fare il quadro della situazione è stato in queste ore TvBlog che ha chiesto alla diretta interessata eventuali delucidazioni.

Barbara D’Urso, la verità sull’addio a Mediaset presto in tv

In tanti hanno ipotizzato in questi mesi dopo il suo addio a Mediaset quale sarebbe stato il futuro in televisione di Carmelita. Ora la risposta potrebbe piano piano essere più chiara.

TvBlog ha chiesto alla D’Urso se e quando riapparirà in televisione per parlare di come abbia lasciato Pomeriggio 5 e di quale sarà il suo futuro sul piccolo schermo. Da quanto si apprende, per ora, la conduttrice ha preferito non sbilanciarsi.

“La conduttrice molto gentilmente ha ringraziato per l’interesse mostrato e ha aggiunto che non ha risposte. Insomma, è il momento delle ipotesi, non delle certezze”, ha specificato il media.

Al momento, quindi, ancora non è dato sapere quando Carmelita parlerà ma sembra scontato che questo succederà. Probabile che la donna venga ospitata a Domenica In o, in alternativa, a La Vita in Diretta. Altre ipotesi sono quelle relative a BellaMa’ di Diaco o Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Non resta che attendere novità e siamo convinti che molto presto sarà la stessa presentatrice ad uscire allo scoperto rivelando le sue intenzioni.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice che era parso come una frecciata a Mediaset dopo la fine ufficiale del contratto avvenuta con l’ultimo giorno del 2023.

