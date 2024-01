Ha passato le feste in solitaria Asia Argento che a Gente ha raccontato alcuni momenti vissuti e un gesto decisamente particolare compiuto.

Intervista a 360° per Asia Argento a Gente. L’attrice ha raccontato come ha trascorso le festività di Natale e Capodanno ammettendo di aver avuto un momento di solitudine dato che i figli hanno passato questo periodo con i rispettivi padri. In compenso, per lei è stata l’occasione di compiere un gesto molto importante verso la sua compianta madre…

Asia Argento, le feste in solitaria e il gesto

L’attrice non ha avuto problemi a raccontare la solitudine vissuta negli ultimi giorni, quelli delle festività di Natale e Capodanno. Il motivo è legato ai figli che hanno trascorso queste giornate con i rispettivi padri.

La Argento ha raccontato a Gente: “Il Natale l’ho trascorso da sola e il Capodanno con la mia ex terapeuta che è diventata un’amica. Per la prima volta i miei figli hanno trascorso le feste con i loro padri. E io ho portato un fiore sulla tomba di mia madre”.

Dal gesto per la madre, ecco anche alcuni passaggi sull’infanzia della donna, non certo facile: “Io ero figlia d’arte, ma venni lasciata completamente a me stessa, anche da minorenne. Mio padre e mia madre non mi seguivano. Il cinema era, ed è un mondo difficile, ma non c’era nessuno a proteggermi. Io sono viva per miracolo”.

Ora, come noto, la bella Asia sta bene e ha detto basta ad alcol e droghe: “Alla fine dentro di me ha prevalso lo spirito di sopravvivenza. Vedevo la mia vicina di casa che stava bene, era felice. Le ho chiesto come facesse e mi ha parlato del buddismo di Nichiren Daishonin. Da allora prego ogni giorno per trasformare la mia parte oscura e vedere le cose da una prospettiva diversa. Sto meglio”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attrice per Natale con uno scatto molto dolce:

