Lo sfogo di Beatrice Valli per rispondere a qualche commento antipatico a proposito delle rinunce che ha fatto per stare con i figli.

Nelle scorse ore le polemiche che hanno coinvolto sua sorella Ludovica, adesso è Beatrice Valli a prendersi la scena per un lungo sfogo arrivato a proposito delle rinunce che come madre ha dovuto fare in ambito lavorativo. La donna ha spiegato a molti utenti che, evidentemente, la stavano criticando, come si comporta insieme al marito, Marco Fantini, per gestire impegni professionali e privati.

Beatrice Valli e le rinunce da mamma

“Proprio qualche settimana fa ho rinunciato a dei lavori davvero importantissimi per me e con grandi opportunità. Proprio per questo motivo, nella vita bisogna fare delle scelte senza rimpianti o con la consapevolezza che non possiamo fare sempre tutto o comunque possiamo scegliere la strada più facile perché in quel momento ci va bene così”. Sono state queste le parole di Beatrice per rispondere alle accuse di qualche utente che aveva parlato male di lei per aver lasciato i figli a una tata.

“Come farei io a lavorare se non avessi aiuti? Chi mi mantiene? Mi sono creata un lavoro da zero e da sola con i pro e i contro che ci sono dietro ad essere un lavoratore autonomo con partita Iva. Se domani smettessi di lavorare chi manterrebbe me, i miei figli e Marco?”.

E ancora sulle rinunce: “Sono due giorni che a casa Mati ha la febbre a 39 e non dorme, non mangia e non si alimenta se non con il seno. Tutti noi facciamo i nostri sacrifici, prendiamo delle scelte o rinunciamo a qualcosa, fa parte della vita. La differenza la fa come vivi queste scelte”.

La gestione dei figli con Marco Fantini

Spiegando poi nel dettaglio come e lei e Fantini si organizzino con i figli: “Abbiamo una gestione molto impegnativa con orari e compiti che ognuno svolge nella giornata. Tutti i bambini vanno a scuola fino alle 13, tranne Maty. Abbiamo una ragazza meravigliosa che ci aiuta con la Maty durante il giorno, gli altri per ora riusciamo a gestirli o organizzarci noi, diciamo che ci diamo il cambio io e Marco tra un lavoro e l’altro”, ha raccontato la Valli.

