Attimi di spavento ad Amici nel corso della registrazione dell’ultima puntata del Serale che andrà in onda. Incidente per una ballerina.

Andrà presto in onda su Canale 5 un’altra puntata del Serale di Amici ma già sono disponibili alcune anticipazioni. In questo senso spicca un incidente accaduto ad una ballerina e, per la precisione, a Gaia. La ragazza, infatti, si è fatta male ad un piede per via di una scheggia.

Amici, incidente al Serale per Gaia

Stando a quanto si apprende da svariati media che riportano le anticipazioni sulla registrazione della puntata del Serale di Amici che andrà in onda domenica, pare che una ballerina sia stata vittima di un piccolo incidente.

Si tratterebbe di Gaia. La ragazza si è fatta male a causa di una scheggia che le sarebbe entrata nel piede. Secondo alcuni utenti sarebbe stata colpa del palco che, già in passato, aveva dato dei problemi.

Durante la registrazione, Maria De Filippi sarebbe intervenuta per far soccorrere la ballerina e tutto si sarebbe risolto poco dopo, al netto di una breve uscita di scena della giovane dallo studio.

Di seguito anche un post su X con l’anticipazione di quanto sarebbe accaduto:

Il precedente

Come molto sapranno, già in precedenza c’era stato un problema simile dovuto al palco. Durante una delle prime registrazioni, infatti, si sarebbe staccata una mattonella creando non pochi problemi ai ballerini e anche ai cantanti.

In quell’occasione, la problematica era stata “celata” dai vari tagli della registrazione e il grande pubblico non aveva visto l’accaduto. Solo i presenti lo avevano poi raccontato sui social. Questa situazione si sarebbe quindi ripetuta, anche se con modalità differenti, anche nelle ultime ore generando tante reazioni. “Il palco non è sicuro”, “Bisogna fare qualcosa per garantire la sicurezza dei ragazzi”, si sono lamentati in molti.

