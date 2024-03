Scontro a distanza tra Beatrice Luzzi e la madre di Greta Rossetti dopo alcune dinamiche andate in scena al Grande Fratello.

Ancora scintille al Grande Fratello anche se, questa volta, non tra due concorrenti. Un duro attacco ad una concorrente è arrivato dall’esterno: coinvolta Beatrice Luzzi presa di mira dalla signora Marcella, madre di Greta Rossetti.

Grande Fratello, la madre di Greta contro Beatrice Luzzi

Dopo essere entrata nella Casa del GF nell’ultima puntata per un confronto con sua figlia e per parlare dei vari concorrenti, la signora Marcella è tornata a parlare sui social dove, nelle sue stories, se l’è presa contro Beatrice Luzzi.

“Premetto: io la gelosia, il sentimento della cattiveria non ce l’ho di mio. Se sono così diretta è perché ho questo carattere. Detto questo, cara Beatrice Luzzi, io non sono gelosa di niente”, ha sbottato Marcella. “E detto da una madre come te mi viene quasi da ridere. Comunque quando uscirai probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò. Io sono diretta e vera, invece tu sei falsa. A empatia, non mi piace”.

Le parole della donna, riprese da Today, sono poi andate avanti: “E anche a mia figlia dico: riprenditi, anche se sei mia figlia io dico sempre la verità”.

Il motivo della discussione

Non è chiaro quale sia stato il motivo che abbia spinto la madre di Greta a parlare in questo modo ma alcuni utenti hanno ipotizzato per via della recente situazione che si è creata in Casa con un filmato che aveva mostrato Greta parlare con altri concorrenti del rapporto tra Beatrice e Vittorio mettendo il “sospetto” che tra i due potesse esserci stato qualche cosa di “intimo”.

Di seguito anche un post Instagram del GF con parte di quello che potrebbe essere il motivo scatenante della vicenda:

