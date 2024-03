Rivelazioni personali per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. L’attrice tra il possibile “amore” per Garibaldi e la sua intimità.

Il carattere forte e il suo essere diretto l’hanno portata ad essere tra i volti più apprezzati dell’edizione in corso del Grande Fratello. Ecco perché non stupisce come Beatrice Luzzi sia riuscita a parlare in modo molto chiaro anche su tematiche personali come le vicende di cuore e la sua intimità. Nelle ultime ore, l’attrice ha svelato come sia da tempo casta.

Beatrice Luzzi, la castità da anni

Nel corso dell’ultima puntata del GF andata in onda, la Luzzi, parlando con Alfonso Signorini, ha avuto modo di confessare alcuni aspetti della propria vita privata, anche molto intimi. In particolare quello relativo alla sua castità che, a quanto pare, dura da anni.

“Sono casta da cinque, sei anni. Da quando mi sono lasciata con Alessandro non ho avuto più flirt, quello che so adesso, con la maturità e responsabilità di due figli, è che non mi posso permettere una storia del genere”, ha ammesso facendo riferimento alla possibilità di avere una storia con Giuseppe Garibaldi.

Il commento su Giuseppe Garibaldi

Proprio parlando di Garibaldi, su espressa richiesta di Signorini, la Luzzi ha ribadito: “Non si può fare. Non si può fare anche se sicuramente c’è un grande affetto e non lo nego, però mi sono resa conto in questi mesi che la sua lettura delle cose è sempre distante dalla mia. Come posso dire? Che ci fosse qualcosa tra di noi, sicuramente, ma se tornassi indietro sarei molto più prudente per lui. La distanza, come matrice, è così tanta che ci vorrebbero anni per trovare un punto di incontro”.

Di seguito anche un post Instagram del GF con parte delle parole della donna sulle questioni personali della Casa e non solo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG