Sempre protagonista al Grande Fratello Beatrice Luzzi che nelle scorse ore ha festeggiato il compleanno con tanto di inatteso desiderio…

Senza dubbio tra le protagoniste del Grande Fratello di questo anno c’è Beatrice Luzzi. Non solo flirt, presunti o veri, e liti, ma anche, e soprattutto, un modo di fare che piano piano ha conquistato tantissimi telespettatori. Ancora di più lo ha fatto in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno durante i quali ha espresso un particolare desiderio.

Beatrice Luzzi, la gag per il compleanno

Come detto, la Luzzi ha compiuto 53 anni in queste ore e durante i festeggiamenti ha più volte fatto ironia proprio sull’età dichiarandosi, scherzosamente, una 35enne.

“Sono 35 in realtà. Solo 35”, ha detto più volte. Durante la festa organizzata nella Casa del GF, poi, l’attrice si è lasciata andare con i suoi compagni tra danze e confessioni.

Una di queste ha stupito telespettatori e utenti del web. Si è trattato, in realtà, di un particolare desiderio espresso: “Cosa voglio per il mio compleanno? Mi auguro che i miei 35 anni possano rivelarsi veramente sorprendenti, soprattutto da un punto di vista finanziario…”.

Molti utenti social sono rimasti colpiti dalle sue parole anche perché pensavano che la donna potesse parlare di “miglioramenti” in chiave amore e lo hanno specificato in diversi post.

Nuova lite con Garibaldi

Al netto della serenità e dei sorrisi andati in scena per il suo compleanno, la Luzzi non si è fatta mancare, nelle ore successive, un po’ di tensione. Ancora una volta con Garibaldi.

Infatti, alcuni fan hanno inviato un aereo con un messaggio dedicato ad entrambi in quanto coppia (i Beabaldi). Questo ha, però, infastidito la donna: “Mai più aerei per Beatrice e Giuseppe come coppia. Non voglio che spendiate più un euro per noi”, ha detto. Parole che hanno portato Garibaldi ad andarle contro: “Ma parla per te. Non sei all’altezza”.

