Piccola ma pesante gaffe in diretta per Gerry Scotti che ha mosso “una critica” ad un programma in onda su Canale 5.

Quasi sempre impeccabile alla conduzione dei suoi programmi, questa volta pare proprio che anche Gerry Scotti abbia commesso un piccolo errore. O meglio, una piccola gaffe. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 di ‘Caduta Libera’, il presentatore pare abbia criticato un altro programma che va in onda sulla stessa rete, ‘Terra Amara’, al seguitissima soap turca.

Gerry Scotti, la critica a Terra Amara

Come anticipato, nel corso dell’ultima puntata di ‘Caduta Libera’, preserale che va in onda su Canale 5, il seguitissimo e amato conduttore Gerry Scotti ha fatto un piccolo scivolone con una gaffe che non è passata inosservata.

Infatti, il presentatore ha approfittato di una domanda posta ad una delle concorrenti per palesare il suo scarso gradimento nei confronti della soap opera turca ‘Terra Amara.

La concorrente doveva dire il nome della soap rispondendo alla seguente definizione: “La serie turca di grande successo trasmessa tutti i pomeriggi su Canale 5”.

Per aiutare, ma forse anche per mostrare il suo pensiero contrario sulla soap, Scotti si è lasciato andare ad un commento al vetriolo: “Tutti i giorni su Canale 5 ci dobbiamo beccare ‘sta roba”.

Insomma, pare proprio che il buon zio Gerry non sia esattamente un fan del programma turco. Tra l’altro la concorrente non è riuscita a indovinare la risposta. In tanti hanno associato la frecciata del conduttore al fatto che proprio ‘Terra Amara’ andrà in onda la domenica per provare a contrastare ‘Che Tempo Che Fa’ di Fazio sul Nove e non, invece, il suo programma ‘Io Canto – Generation’, destinato al giovedì sera.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha mostrato le parole del conduttore:

