Potrebbe essere un altro reality nel futuro di Beatrice Luzzi. Qualche rumors parla di una nuova esperienza dopo il Grande Fratello…

Tra le protagoniste indiscusse dell’edizione attuale del Grande Fratello, per Beatrice Luzzi potrebbe esserci una novità per il futuro che la vede coinvolta in un altro reality. Secondo alcuni recenti rumors, infatti, l’attrice sarebbe stata “attenzionata” per… L’Isola dei Famosi ma con un ruolo diverso rispetto a quello attuale nella Casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi, dal GF a L’Isola dei Famosi

Stando ad alcuni rumors riportati da Novella 2000 e non solo che citano il sito Anticipazioni.TV, pare che per la Luzzi possa esserci un futuro da opinionista de L’Isola dei Famosi.

Ebbene sì, perché Vladimir Luxuria, al timone del reality dopo la “promozione” ai danni di Ilary Blasi, pare abbia chiesto informazioni sull’attuale concorrente del GF.

Luxuria vorrebbe chiederle di sedersi nella postazione degli opinionisti perché sa quanto sia amata sui social ed è anche a conoscenza dell’enorme seguito che la donna possiede.

Al momento, va detto, si tratta solamente di indiscrezioni che non trovano conferma da nessuna parte. In realtà proprio Beatrice non potrebbe rispondere in quanto ancora dentro alla Casa del Grande Fratello mentre diversa sarebbe la posizione di Luxuria che, per ora, non ha rilasciato alcuna comunicazione in merito.

Staremo a vedere quindi se per la Luzzi ci sarà questa nuova avventura. Dopo tanto tempo chiusa nella Casa di Cinecittà, e anche a seguito delle ben note questioni personali che l’hanno vista coinvolta – su tutte la morte del padre – è plausibile che tale rumor resti tale e che la donna possa decidere di riabbracciare la famiglia e i suoi figli e stare con loro.

Ad ogni modo, non resta che attendere per saperne di più.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’attrice durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello:

