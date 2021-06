Vicenda molto delicata quella in cui è coinvolta Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio cinque ha parlato da un’aula del Tribunale di Roma, chiamata per testimoniare nel corso del processo a Salvatore Fiorello. Sul 36enne grava l’accusa di stalking.

Tutto era partito nel 2017, quando l’uomo riuscì a partecipare ad uno dei programmi della d’Urso, da quel momento lui non ha più lasciato in pace la presentatrice. Insiste e vuole tenersi presente nella vita di Barbara arrivando a spacciarsi per suo figlio adottivo (ma su questo non c’è mai stato riscontro). Si crea un profilo su instagram pur di mantenere i contatti postando foto con didascalie inquietanti. Non è tutto, ai parenti della d’Urso chiede di poter vedere i suoi “fratelli”, cui scrive anche a loro dei messaggi come “Ciao fratellino, come stai?“. Negli ultimi tempi però sembra che l’uomo abbia superato il limite con minacce e continue telefonate che non hanno fatto presagire nulla di buono.

Barbara d’Urso spesso ha utilizzato la parola ‘choc’ nei suoi programmi come reazione agli argomenti da lei trattati. Stavolta ad essere seriamente sotto choc è proprio la conduttrice che nell’aula del Tribunale ha espresso tutta la sua preoccupazione:

Nonostante le diffide e il processo le sue minacce sono salite di livello. Mi ha scritto ‘ti taglio la testa’, mi hanno detto di averlo visto sotto casa mia e ho dovuto assumere un bodyguard per sentirmi più sicura. Il mio stile di vita è cambiato, non nego di aver paura.

Il PM Francesco dall’Olio ha spiegato che queste insistenze da parte di Salvatore Fiorello hanno provocato un “perdurante e grave stato di ansia e timore per la sfera personale e professionale e per la propria incolumità“. Il giudice Valerio De Gioia ha chiesto una perizia psichiatrica per Salvatore Fiorello.

In aggiunta, secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’uomo è già indagato per molestie ai danni di Nina Moric.