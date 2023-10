Dopo l’addio a Mediaset Barbara D’Urso si è mostrata mentre era a Parigi e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Barbara D’Urso negli ultimi tempi si è mostrata mentre era a Londra e poi a Parigi e sui social, i fan, non hanno perso occasione per farle i complimenti per la sua bellezza e per scagliare alcune frecciatine infuocate contro Mediaset.

“Per Me ti sei disintossicata da quell’ambiente squallido. Ti vedo rinata”, le ha scritto qualcuno tra i commenti ai suoi ultimi scatti social, mentre altri hanno aggiunto: “Sei stupenda”, e ancora: “Sembri 10 anni più giovane”.

Barbara D’Urso a Parigi: i complimenti dei fan

Barbara D’Urso sta trascorrendo alcuni giorni a Parigi in attesa di rientrare in Italia e riprendere i suoi impegni di lavoro a teatro. Nel frattempo, sui social, fan, amici e colleghi non hanno perso occasione per complimentarsi con la conduttrice per la sua perfetta forma fisica e non vedono l’ora di saperne di più sui progetti che la coinvolgeranno in futuro in tv.

Intanto, stando ai rumor circolati nei giorni scorsi, sembra che la D’Urso abbia preso accordi con Netflix per i suoi prossimi progetti di lavoro e, non appena scadrà ufficialmente il suo contratto con Mediaset, potrebbe essere impegnata proprio con le riprese di una serie per la famosa piattaforma di streaming. Al momento sulla questione vige il massimo riserbo e la conduttrice ha preferito non confermare né smentire le voci in circolazione.

