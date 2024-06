Nuova vita sui social per Barbara D’Urso che ha fatto un vero e proprio boom su TikTok durante la pausa dalla televisione.

Aveva destato particolare curiosità la nuova avventura sui social di Barbara D’Urso che aveva deciso di sbarcare su TikTok. Adesso, però, quella che poteva essere sembrata una semplice trovata si è trasformata in una mossa di grande successo. Ad evidenziarlo sono i grandi numeri subito raccolti da Carmelita che a La Stampa ha svelato i suoi segreti…

Barbara D’Urso, boom su TikTok

Non è passato tanto tempo dal momento in cui la D’Urso ha deciso di aprirsi un profilo su TikTok condividendo diversi contenuti che la riguardano. Ecco perché, in un certo senso, fa notizia il fatto che Carmelita sia riuscita ad ottenere un grandissimo riscontro da parte dei fan. Ebbene sì, perché in poco tempo la donna ha raggiunto quasi 4 milioni di utenti che la seguono facendo un vero e proprio boom.

Sulla decisione di entrare in questo nuovo mondo di TikTok, la donna ha spiegato a La Stampa: “Questo, per scelta mia e non, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì”. E così eccola prendersi la scena anticipando, come spesso le è capitato in carriera, il trend di personaggi su questa piattaforma.

Il motivo del successo sui social

Proprio il fatto di arrivare “in anticipo” è una sorta di vanto per la bella e brava Barbara che ha spiegato: “L’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo”.

Dietro alla scelta di entrare su TikTok c’è dello studio e della preparazione come sempre è accaduto nella carriera di Carmelita: “Mi approccio a TikTok in modo professionale. Non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni con un budget molto basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto. Sono fatta così. TikTok è uno strumento che dà grandi possibilità, anche quella di fare delle dirette. Chissà”, ha aggiunto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG