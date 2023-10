Simpatica ma anche riflessiva Aurora Ramazzotti che sui social ha raccontato le sue ultime “attività da mamma” col piccolo Cesare.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti si stanno godendo l’essere diventati genitori del piccolo Cesare. In particolare la showgirl, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, racconta spesso alcuni momenti della sua giornata col bimbo. Nelle ultime ore, la donna ha ammesso, tra verità e ironia, di essere “sull’orlo dell’esaurimento nervoso”.

Aurora Ramazzotti e la storia social in macchina

Attraverso alcune stories su Instagram, la bella Aurora si è mostrata in macchina insieme al suo bellissimo Cesare probabilmente tornando a casa da alcuni impegni di lavoro a Bardi. Il momento è stato davvero simpatico e particolare con la donna che stava canticchiando quella che sembra una canzoncina per bambini.

A corredo del filmato, la figlia della Hunziker ha scritto: “Ripenso alla me di cinque mesi fa che diceva ‘non voglio finire a rinco***nirmi con le canzoni per bambini’ mentre io intono Soy Una Serpiente sull’orlo di un esaurimento nervoso“.

Con grande ironia, quindi, Auri ha colto l’occasione per far capire che comunque, nonostante gli alti e bassi dell’essere genitore, trova il modo di ironizzare. Va detto, però, che almeno stando ai social, sia lei che Goffredo se la stanno cavando alla grandissima nel nuovo ruolo di mamma e papà.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giovane showgirl e neo mamma sempre bellissima:

Arriva anche il secondo figlio?

A proposito di essere genitori, di recente sia la Ramazzotti che Cerza avevano parlato della loro visione di famiglia e della possibilità di avere un secondo figlio. Sul tema, però, solo la bella Aurora era sembrata convinta: “Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo (del matrimonio ndr). Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…”, aveva detto a Gente.

