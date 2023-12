Una splendida notizia è arrivata in queste ore. A darla Aurora Ramazzotti: in famiglia c’è un nuovo arrivato. Ecco di chi si tratta.

Una splendida notizia in casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. In famiglia, infatti, c’è un nuovo arrivato. La sorella dell’uomo, infatti, Carolina, ha dato alla luce suo figlio, il secondo, Leonardo, facendo diventare entrambi zii.

Aurora Ramazzotti è diventata di nuovo zia

Dopo aver passato dei bellissimi momenti in occasione del suo recente compleanno, per la giovane Aurora è arrivata un’altra giornata da incorniciare. In queste ore, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è diventato, ancora una volta, zia.

Ebbene sì, perché la sorella del suo fidanzato Goffredo ha dato alla luce il suo secondo figlio, Leonardo, facendo diventare entrambi zii.

La giovane showgirl ha informato i suoi fan del lieto nuovo arrivo in famiglia attraverso una serie di stories su Instagram. Primo lo ha fatto con un’immagine che ritrae le gambine di un neonato di cui non si vede il viso, poi, anche con alcune parole: “È nato il secondo cuginetto di Cesare, Leonardo”. Il tutto accompagnato anche da un cuore bianco.

Nella storia successiva, invece, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scattato una foto alla sorella di Goffredo Cerza, Carolina, che, con affianco il suo piccolino, sorride proprio a Cesare seduto sul letto. Insomma, un quadretto di famiglia davvero molto bello e dolce che ha fatto intenerire tutti i seguaci della ragazza e in generale ha addolcito il cuore di tutti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Ramazzotti col piccolo Cesare.

