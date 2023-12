Un outfit decisamente sensuale ha scatenato una valanga di commenti per Alessia Marcuzzi. Ecco l’ultimo look scelto.

“Pronta per le feste”. Così si è definita sui social Alessia Marcuzzi pubblicando una serie di scatti decisamente provocatori. La conduttrice ha scelto di condividere qualche foto con un look trasparente molto sensuale che ha, inevitabilmente, generato tantissimi commenti, positivi e non.

Alessia Marcuzzi, l’outfit trasparente e i commenti dei fan

Come anticipato, la Marcuzzi ha informato tutti i suoi seguaci su Instagram di essere pronta alle vacanze di Natale. “Direi che sono più che pronta per le feste”, ha scritto nella didascalia del suo post dove ha condiviso delle foto e un video con un outfit decisamente speciale.

La conduttrice si è fatta vedere con una tenuta molto provocante, trasparente e in pizzo. Oltre a due foto, anche un filmato ad elevato tasso erotico. Qui, la biondissima showgirl ha sfoggiato il suo fisico perfetto esaltato dalla tutina in pizzo trasparente (che stava pubblicizzando) regalando il classico gioco del “vedo non vedo”.

Inevitabile scatenare tantissimi commenti. Se ai più la conduttrice è piaciuta, molti altri si sono lasciati andare ad una serie di pareri molto duri. “Sei bellissima e lo sappiamo, ma non devi esagerare”, “Super, però non eccedere”, hanno scritto i più moderati.

Alcuni, invece, veri e propri haters, hanno fatto di più: “Anche questa si è montata la testa e fa solo queste foto”, “Ma ha perso la testa ormai”. Commenti che hanno ulteriormente acceso la discussione dove spiccano anche pareri sul fatto che la donna non abbia necessità di far vedere il fisico dato che, a livello lavorativo, è assolutamente molto brava.

Ad ogni modo, la bella Alessia non è certo nuova a contenuti social molto sensuali. Anche per questa ragione siamo sicuri che questo recente post non sarà sicuramente l’ultimo. Haters avvisati…

Di seguito anche il post Instagram della bellissima conduttrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG