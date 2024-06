Spesso impegnata a rispondere ai fan, Aurora Ramazzotti ha dato qualche consiglio sul come reagire dopo che si è rimasti feriti da qualcuno.

Dopo essere diventata mamma del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti si sta esprimendo con grande onestà e sincerità nei confronti dei seguaci social. In modo particolare, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha voluto rispondere a chi le chiedeva suggerimenti su come affrontare alcune ferite provocate da fatti o persone.

Aurora Ramazzotti, i consigli ai fan

“Ho appena visto un video che diceva che alcune persone non sono state messe sulla terra per evolvere o crescere ma per darci l’esempio di cosa succede se non lo fai”, ha esordito la Ramazzotti cercando di dare il suo aiuto a chi le chiedeva come affrontare delle ferite provocate da fatti o da persone. “E devo dire che è vero. Alcune volte sprechiamo energie per arrabbiarci con qualcuno che ci ferisce oppure è tanto diverso da noi. Ma in realtà anche da quel qualcuno potremmo imparare qualcosa, ossia ‘come non vogliamo essere’”.

La vita da genitore

Non è certo la prima volta che la Ramazzotti affronta argomenti importanti con i suoi seguaci Instagram. Qualche tempo fa, infatti, da brava mamma, Aurora aveva parlato dell’educazione dei figli in particolare in chiave alimentazione con il piccolo Cesare che, alle volte, si rifiutava di mangiare. La donna aveva spiegato che non bisogna sentirsi in colpa in determinate circostanze.

“Abbiamo capito che per farlo mangiare dovevamo sederci con lui e mangiare anche noi e non guardarlo! Non lo dico perché qualcuno mi ha scritto qualcosa a riguardo, lo dico perché capita anche a me di aprire i social e vedere delle situazioni diverse dalla mia e domandarmi se sto sbagliando qualcosa. Dico solo che ci dobbiamo ricordare che tante volte si condivide solamente il successo ma non è che il successo di qualcun altro significa che noi stiamo fallendo”.

