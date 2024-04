Cosa è successo tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi? Per alcuni l’amicizia tra i due sembra essere giunta al capolinea…

Hanno sempre sottolineato pubblicamente il loro grande rapporto ma in questi ultimi giorni le cose potrebbero essere cambiate. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi tra cui l’amicizia potrebbe essere giunta al capolinea. Il motivo? L’assenza della showgirl al compleanno del ragazzo…

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, amicizia finita?

Come detto, stando ad alcuni rumors riportati da Leggo, pare che il rapporto tra la Ramazzotti e Zorzi possa aver subito qualche cambiamento. Amicizia al capolinea? Chi lo sa, ma la recente assenza della bella Aurora al compleanno di Tommaso per i suoi 29 anni, ha fatto tanto parlare.

“Nessun messaggio di buon compleanno o riferimento alla festa di Tommaso Zorzi: per la figlia di Michelle Hunziker il 2 aprile è stato un giorno come un altro”, ha scritto il media sottolineando, appunto, come le cose tra i due possano essere cambiate rispetto al passato.

L’ipotesi sull’assenza

Sempre Leggo, va detto, ha dato anche una possibile spiegazione su cosa possa essere accaduto tra i due ragazzi che, fino a poche settimane fa, avevano dato idea di non aver alcun problema.

Aurora è volata a Bruxelles per degli importanti impegni di lavoro, mentre Zorzi sta proseguendo la nuova esperienza in tv a “Cortesie per gli ospiti”. Possibile che gli impegni di lavoro li abbiano, almeno in questa circostanza, allontanati.

Da capire se i due riusciranno a chiarirsi (se ce ne fosse bisogno), o meno. Non resta che attendere aggiornamenti da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche un post Instagram relativo al compleanno del ragazzo dove si possono apprezzare le foto con tanto di location da sogno e i tanti invitati che hanno preso parte all’evento indimenticabile per i suoi 29 anni:

