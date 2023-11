Teneri momenti social per Aurora Ramazzotti che ha mostrato alcuni simpatici istanti di divertimento con suo figlio Cesare.

Mamma super impegnata Aurora Ramazzotti che comunque non perde l’abitudine di rendere partecipe la sua fanbase delle vicende di casa. In particolare, nelle ultime ore, dei progressi di suo figlio Cesare. Il piccolo, infatti, muove i primi passi, o meglio, si regge in piedi quasi in autonomia…

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare

Ormai entrati pienamente nelle vesti di genitori, la bella Aurora e papà Goffredo Cerza si divertono ogni tanto a mostrare dei momenti col piccolo Cesare. Come detto, su Instagram, è stata la Ramazzotti l’ultima a pubblicare qualcosa di molto curioso: i progressi del bimbo in tema “camminata”.

La figlia di Michelle Hunziker ha fatto vedere come il suo primogenito si stesse reggendo in piedi da solo (con l’aiuto di un divanetto sembra). Unica pecca: il piccolo non pare avere nessuna intenzione di fare degli step e quindi di gattonare prima di camminare.

“Di gattonare ancora non se ne parla ma ci teniamo su in piedi”, ha detto con orgoglio la giovane showgirl. Per lei un momento molto importante che ha voluto condividere con i seguaci social che ogni giorno le chiedono come sta e come stia andando il “fare la mamma”.

Nelle scorse ore, invece, Auri aveva condiviso un pensiero sul come vuole crescere il bimbo in relazione al triste epilogo della vicenda Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. “Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza. Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all’evidenza. Davanti alla morte. Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall’abitudine. Ho paura”. E poi aveva concluso: “Farò del mio meglio”.

