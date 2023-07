Riflessioni importanti di Aurora Ramazzotti sull’essere diventata mamma e su cosa sia cambiato rispetto a quando non aveva Cesare.

C’è un prima e un dopo essere diventati genitori. Ed è con una riflessione molto importante che Aurora Ramazzotti ha voluto spiegare come sia cambiata la sua vita dopo aver avuto il piccolo Cesare Augusto. Rispondendo alle domande dei fan, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confessato via Instagram alcune cose relative alla sua vita di tutti i giorni ora che deve prendersi cura di suo figlio.

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma

Sempre piuttosto diretta e sincera con i fan, la bella Aurora ha risposto ad una domanda anche complessa che le è stata tivolta in una box di Q&A. “L’essere mamma preclude alcune cose che facevi prima di esserlo?”, questo il quesito fatto alla Ramazzotti.

La risposta è stata piuttosto articolata ed è iniziata con un: “Cambia tutto“.

“Non farò più niente senza pensarlo ogni secondo di ogni momento che gli sono lontana. Anche se è solo per andare a fare due passi. Si sacrificano tante cose ma sono convinta che, se si può, sia importante prendersi cura di sé e dedicarsi del tempo. All’inizio anche farsi una doccia risulta difficile. Adesso è già molto meglio”, ha aggiunto.

E ancora: “Chiaro, se penso alla mia vita dell’anno scorso sicuramente non è paragonabile, ma sapevo che sarebbe stato così e va benissimo. So che non durerà per sempre e cerco di godermi questi momenti perché poi ti mancano. Sto ancora navigando questo meraviglioso dono che la vita mi ha fatto, la verità è che si impara ogni giorno”.

Di seguito anche un recente post Instagram della giovane showgirl e neo mamma nel quale sono raccolti alcuni momenti della sua nuova vita da genitore:

