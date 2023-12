Piccolo giallo a Uomini e Donne con Armando Incarnato che è tornato nel programma ma risulta assente da qualche puntata.

Cosa è successo ad Armando Incarnato? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne era tornato nel programma in questa nuova edizione ma da qualche puntata risulta essere assente. Un giallo che in queste ore è stato risolto dalle parole della padrona di casa, Maria De Filippi.

Armando Incarnato assente a Uomini e Donne: il motivo

Come detto, nelle scorse puntata di Uomini e Donne, oltre al ritorno di Ida Platano e a quello recente di Alessandro Vicinanza, c’era stato anche quello di un altro personaggio ben noto al programma, Armando Incarnato.

Il ragazzo, con stupore di tutti i presenti, aveva deciso di rimettere piede nello studio di Canale 5 per cercare la sua dolce metà e rimettersi in gioco. Una decisione che aveva fatto discutere il pubblico a cui, però, ha fatto seguito un piccolo giallo.

Armando, infatti, dopo alcune puntate in presenza, è sparito. In moltissimi hanno notato la sua assenza e hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo. Nella puntata odierna dello show è stata Maria De Filippi a rispondere ai tanti curiosi.

Mentre si parlava di un’altra coppia è uscito il nome di Incarnato e per questo la Queen di Mediaset ha spiegato: “Si è fatto male e ci sta seguendo da casa. Purtroppo si è fatto male e non può essere in studio per questo motivo”.

Per l’uomo, quindi, un incidente di non ben nota entità che gli sta impedendo di registrare in presenza le puntate. In tale ottica è spiccata anche una battuta da parte degli opinionisti: “Ah, quindi ci segue da casa. Tipo in smart working”. Una frase ripresa con ilarità anche dal web. Staremo a vedere a questo punto quando l’uomo guariràò e riapparirà in studio.

Di seguito anche un post Instagram del programma con quello che era stato il ritorno del cavaliere nel trono over:

