Arisa è balzata agli onori delle cronache per le sue foto osé sui social e il suo ex, Andrea Di Carlo, le ha scagliato una frecciatina.

I rapporti tra Arisa e il suo ex, Andrea Di Carlo, non sarebbero dei migliori e i due hanno entrambi ammesso di essersi separati a un passo dall’altare per via di alcune divergenze. Dopo che la cantante nelle scorse ore ha postato alcune foto senza veli sui social, l’ex manager non ha perso occasione per scagliarle contro una frecciatina infuocata, e ha scritto: “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo maschile?”.

Arisa: la frecciatina dell’ex Andrea Di Carlo

Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa, ha lanciato una frecciatina infuocata contro la cantante che, attraverso i social, ha lanciato un appello ironico per trovare un partner adatto a lei e ha condiviso alcune foto senza veli.

Arisa replicherà alle parole del suo ex? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la cantante, attraverso i social, si è limitata a replicare contro la sua collega Madame (che non aveva mancato di farle i complimenti per le sue foto senza veli).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG