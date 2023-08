Sui social in tanti hanno notato un gesto compiuto da Antonino Spinalbese e Stefano De Martino nelle ultime ore.

Di recente Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero lasciati per la terza volta e in tanti, sui social, hanno cercato indizi che spiegassero il perché della nuova separazione tra i due. Benché non siano emersi indizi, in tanti sui social hanno notato nelle ultime ore che Antonino Spinalbese (altro celebre ex di Belen e padre di sua figlia Luna Marì) abbia iniziato a seguire il ballerino su Instagram e, poche ore più tardi, Stefano ha fatto lo stesso. Cosa starà accadendo tra i due?

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: il gesto sui social

In tanti tra i fan sui social si sono accorti che, nelle ultime ore, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino abbiano iniziato a “seguirsi” su Instagram. I due finora non sono mai stati avvistati insieme e non è dato sapere se abbiano avuto contatti di qualche tipo.

Entrambi sarebbero reduci da una separazione da Belen Rodriguez e per questo in tanti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi. I due romperanno il silenzio in merito alla questione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG