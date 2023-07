Lezione di portamento e sfilata per Arisa. Unica pecca: una dimenticanza curiosa sulla quale ha lei stessa ironizzato…

Sempre molto attiva sui social Arisa che anche nelle ultime ore, in occasione del Tim Summer Hits, è riuscita a far parlare di sé. Non solo per la sua esibizione ma anche per un particolare filmato davvero curioso che ha generato grande ironia per una dimenticanza insolita. L’artista ha dato “lezioni di portamento” mostrandosi con un abito bianco molto bello. Peccato che si sia dimenticata di avere ancora… l’antitaccheggio.

Arisa, l’abito bellissimo ma con l’antitaccheggio

Come detto, la bellissima e simpaticissima Arisa è stata protagonista al Tim Summer Hits andato in tv domenica sera. Ed è proprio poco prima che l’artista si è divertita e ha fatto divertire su un suo errore, una piccola dimenticanza.

La cantante, infatti, ha mostrato l’abito bianco che avrebbe indossato e ha anche dato qualche lezione di portamento con tanto di mini sfilata. Tutto bene se non fosse che Rosalba si sia dimenticata di togliere dal vestito, evidentemente nuovo di zecca, l’antitaccheggio.

Proprio così. A sottolinearlo è stata la diretta interessata che ha scritto su Instagram: “Al Tim Summer Hits 2023 con tanto di antitaccheggio”. Insomma, la cantante si è resa conto dell’errore e ha deciso di farsi una risata e di farla fare anche ai suoi seguaci.

Per la cronaca l’abito in questione, in lino, è un Jil Sander. Un vestito con linee minimal, con gonna leggermente svasata, maniche a sbuffo ed elegante scollo a barchetta. Il suo costo è di 1560 euro negli shop online. Lei lo ha abbinato a un paio di sabot open toe bianche con tacco a spillo che, però, ha tolto per esibirsi sul palco.

Di seguito anche il post Instagram della cantante:

