La nuova fiamma di Pamela Prati secondo indiscrezioni avrebbe ricevuto avance da altre donne più mature di lui.

Appena una settimana fa Pamela Prati è stata avvistata in compagnia del modello 19enne Simone Ferrante e subito sui social i due sono stati travolti dalle critiche per via della loro differenza d’età. Una fonte vicina al giovanissimo modello ha rivelato a Fanpage:

“È un bravo ragazzo, molto giovane, originario del casertano”, e ancora: “Veniva inseguito da donne 40enni quando era ancora minorenne. All’epoca, sembrava una commedia erotica anni ’70. Lui si divertiva”.

Pamela Prati: Simone Ferrante e le donne più grandi

In tanti sui social hanno storto il naso vedendo Pamela Prati in compagnia del suo giovane fidanzato e c’è persino chi ha insinuato che la storia tra i due fosse un fake per via della loro differenza d’età.

Stando a quanto riporta Fanpage il modello avrebbe già ricevuto in passato delle avance da donne più mature di lui e in tanti, sui social, si chiedono se la questione sia vera o se emergeranno ulteriori sviluppi. Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari e Pamela Prati non ha ancora rotto il silenzio sulla sua giovane fiamma.

