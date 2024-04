Dopo aver raccontato apertamente dei suoi disturbi alimentari, Arianna David torna a parlare e lo fa in modo molto diretto.

Solamente alcune settimane fa, Arianna David aveva parlato apertamente delle sue problematiche legate all’anoressia e, in generale, ai disturbi alimentari che ne hanno condizionato la vita. Ora, a ‘La Volta Buona’, l’ex Miss Italia è tornata a fare il punto sulla sua condizione rispondendo ai quesiti della padrona di casa, Caterina Balivo.

Arianna David, i disturbi alimentari

Ripercorrendo la sua vita, anche professionale, la David ha raccontato che molte delle pressioni subite da giovane l’hanno portata ad avere determinate problematiche: “Le prime volte sono state durante l’anno di Miss Italia, diciamo che sei la prima donna e io non ero pronta, non è nel mio carattere. Io ho partecipato per curiosità, già lavoravo in televisione; l’avevo presa come un gioco. Vincere il concorso è stato traumatico, non ero pronta ad essere al centro dell’attenzione e ad essere perfetta”, ha ammesso la ragazza.

“Dopo un po’ ti guardi allo specchio e pensi: ‘Ma avranno ragione queste persone?’ […]”.

Il riferimento è appunto alle problematiche di peso e cibo che l’hanno vista coinvolta e delle quali lei stessa aveva parlato in alcune recenti interviste durante le quali aveva spiegato che in questo genere di malattie di “hanno continuamente delle ricadute” e che “purtroppo, te la prendi con il cibo”.

Le parole sui figli

Non sono mancati anche passaggi importanti sulla famiglia. “I miei figli sono abituati a vedermi in un regime alimentare molto severo”, ha detto rispondendo alle domande precise della Balivo su cosa ne pensassero i figli della sua salute e del suo rapporto con il cibo.

“Loro ci scherzano. Per fortuna non ho due figlie femmine perché se no si sarebbero rovinate con me…”. E spiegando tale affermazione, la David ha precisato: “Le femmine ti copiano…”.

Di seguito anche un post su X della trasmissione:

