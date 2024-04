Colpo di scena ad Amici: un infortunio ha cambiato i piani degli allievi al Serale. Ci sarà il ritiro o si troverà una soluzione?

Momenti di agitazione ad Amici dove, purtroppo, una allieva si è infortunata. Si tratta di Gaia che ha ricevuto la comunicazione di doversi ritirare dal Serale per un problema al ginocchio. Peccato che, poco dopo, sia arrivata una particolare proposta di Todaro e Pettinelli che ha rimesso tutto in ballo…

Amici, infortunio Gaia. Si ritira?

Nel corso del daytime di Amici, Maria De Filippi ha dovuto comunicare a Gaia alcune informazioni davvero tristi. La ragazza, infatti, si è fatta male al ginocchio e dopo un parere medico è stato deciso che non potrà allenarsi e ballare per tre settimane.

“Questo infortunio comporta che tu stia ferma per tre settimane. Nessuna operazione ma riposo per tre settimane”, ha detto Maria. “Questo diventa incompatibile con una gara. Gaia, nella vita dei ballerini, questo capita, succede. Noi non possiamo far finta di niente, ci dispiace tanto, credimi. Io non so se questo ti può essere di consolazione. Immagino che l’anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve… Capisco che adesso non è di grossa consolazione”.

La ragazza, in lacrime, non ha saputo subito reagire e i compagni hanno provato a consolarla. Poco dopo, però, ecco una particolare proposta arrivata dal suo insegnante, Raimondo Todaro.

Di seguito anche un post su X del programma con quanto accaduto a Gaia nel corso dell’ultimo daytime:

Durante la prova di una coreografia Gaia si è fatta male a un ginocchio, la produzione l’ha fatta visitare tempestivamente da uno specialista e il giorno dopo… #Amici23 pic.twitter.com/hSBg96ccjo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 10, 2024

La proposta di Todaro e Pettinelli

Dopo essere stati informati della situazione legata a Gaia, Todaro e la Pettinelli hanno convocato la loro squadra, composta da Martina e Lil Jolie, oltre alla ballerina, e hanno comunicato una loro proposta.

Raimondo ha detto: “Ho pensato ad una soluzione. Ne ho già parlato con Anna e volevamo parlarne con voi. Sarebbe trovare una ragazza che balli al posto tuo. Saresti tu, di fatto, a gareggiare. Questa ragazza balla al posto tuo: se dura tu torni, se questa ragazza viene eliminata, in automatico… come se ballassi tu. Questa cosa ti darebbe la possibilità di sperare e curarti”.

La ragazza ha poi accettato, almeno apparentemente, questa opzione. Per il momento il ritiro sembra essere scongiurato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG