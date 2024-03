Le varie interviste sulle problematiche col peso e ora lo sfogo e la sofferenza mostrate sui social. Parla Arianna David.

Ha chiesto una pausa da tutte le cattiverie che, dopo le recenti interviste, le sono piombate addosso. Stiamo parlando di Arianna David, nota modella ed ex Miss Italia, che si è trovata a fare i conti con tantissimi messaggi da parte di haters per alcune parole sul suo peso dette in varie trasmissioni di recente. La donna si è sfogata ammettendo grande sofferenza.

Arianna David, lo sfogo dopo le interviste

“Non pubblicavo da mesi su Instagram. Non sono in grado di reggere tante cose. È stato un anno molto duro, ma non racconto i contenuti. Ho avuto una ricaduta sul mio peso e sul mio stato d’animo. Ho cercato sia da Eleonora Daniele che da Monica Setta e a Cinque Minuti di raccontarmi… Ma con l’ultima ospitata si è scatenato l’inferno“. Sono state queste le parole della David in alcune stories su Instagram nelle quali ha, di fatto, chiesto uno stop a tutto l’odio che le è arrivato.

La donna si è resa protagonista di alcune forti interviste in tv nelle quali ha spiegato le problematiche sta vivendo col suo peso e la lotta con l’anoressia.

Parole e dichiarazioni che hanno portato, evidentemente, moltissimi utenti a scriverle in privato o a commentare i suoi post in modo, inaspettatamente, negativo.

“Per favore basta: non ce la faccio più a leggere cattiverie… Sul mio essere ‘sfigata’ a vostro avviso, sul mio essere ‘rifatta’ a vostro avviso e sul fatto che nella mia vita non ho mai lavorato! BASTA per favore, ve lo chiedo ‘mondo femminile’, sto veramente soffrendo. Abbiate rispetto per ciò che sto vivendo nel mio privato e che nessuno di voi saprà mai…”.

La David ha poi aggiunto: “Sono stanca… ma prometto a chi mi vuole bene, e di certo non siete voi mondo di Instagram, che mi rialzerò sempre col sorriso”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

