Dopo aver vinto L’Isola dei Famosi, si parla di una possibile partecipazione al Grande Fratello per Aras Senol. Ecco come stanno le cose.

Ha trionfato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e ora si prepara ad altre avventure lavorative che potrebbero portarlo ancora in Italia. Parliamo di Aras Senol che ha svelato i suoi progetti nel corso di una bella intervista a SuperGuida Tv tra l’esperienza in Honduras e i programmi futuri, comprese le voci su un altro reality…

Aras e la vittoria a L’Isola dei Famosi

Sulla vittoria a L’Isola, Aras ha ammesso di non aspettarsi assolutamente di poter raggiungere tale risultato: “No, in realtà non me lo aspettavo. Ho sempre pensato che sarei stato eliminato alla quinta o sesta settimana. Quando sono arrivato tra gli ultimi cinque per la finale, sono rimasto sorpreso. Ho fatto di tutto per arrivare in finale, ma data la barriera linguistica è stato davvero difficile per me. Non volevo vincere il programma perché in realtà l’avevo già vinto”.

E ancora: “Ho raggiunto la finale ed è stato un modo per mettermi alla prova con me stesso, agli altri compagni avevo detto che sarebbe stato molto bello se avesse vinto un italiano. In fondo mi sono sempre sentito un ospite dell’Isola, non essendo italiano, ma ora sono davvero felice”, ha spiegato con grande onestà e gioia l’attore.

I rumors sul Grande Fratello

Nel corso dell’intervista anche alcuni passaggi sul futuro e sul lavoro in nuovi reality. Qualche voce lo aveva accostato al GF: “No, per me i reality sono finiti”, ha dichiarato Aras chiudendo ogni porta. “L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG