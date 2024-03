Amori ed errori, tra passato e presente. Antonella Fiordelisi si racconta e spiega anche la sua verità sui rumors su Stefano De Martino.

Protagonista a Pechino Express, Antonella Fiordelisi torna a parlare anche di amori, veri o presunti. In particolare, intervistata da ‘Chi Magazine‘, l’ex gieffina ha sottolineato il rapporto con Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, ma anche, e soprattutto, la sua verità sulle voci di un presunto flirt con Stefano De Martino, quando il ballerino era ancora impegnato con Belen Rodriguez.

Antonella Fiordelisi fa chiarezza su Stefano De Martino

Tra i vari passaggi dell’intervista della Fiordelisi, certamente spiccano le parole sul presunto flirt che la ragazza avrebbe avuto con Stefano De Martino, nel periodo in cui l’uomo sarebbe stato impegnato con Belen Rodriguez.

In questo senso, la giovane ha precisato: “Non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con De Martino. Magari in passato ho commesso errori di valutazione, ma non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, per il mio lavoro. Non dico di essere partita con il piede sbagliato, ma vorrei invertire questa tendenza”.

Antonella ha tenuto a completare il suo pensiero: “Non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta, e c’è un tempo per tutto. Ma il mio tempo per queste cose è finito”.

La storia con Guglielmo Vicario

Precisazione anche sull’ultimo presunto nome a lei accostato, quello di Vicario, portiere ex Cagliari ed Empoli, ora al Tottenham: “È una persona molto carina che ho frequentato per due mesi. Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti”.

La ragazza ha confermato, quindi, il flirt ma nulla di più: “Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta a settimana, era complicato. Quando sono partita per Pechino Express lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto lo screenshot di una sua foto per ricordarmi e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto ‘vieni a trovarmi’”.

Al netto dei tentativi, però, le cose non sono andate bene e tra loro si è tutto concluso anche se i giornali hanno portato comunque avanti il gossip: “Ho cercato di mantenere la storia riservata ma, a Capodanno, siamo stati insieme e sono uscite delle immagini su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi. I miei follower lo hanno notato ed è uscita la notizia”.

