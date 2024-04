Chi condurrà Sanremo 2025? Pare che Antonella Clerici abbia detto no alla proposta della Rai “in coppia”. Svelato il retroscena.

L’addio di Amadeus alla Rai conferma, di conseguenza, anche la notizia relativa al prossimo Sanremo con il conduttore che, via dall’azienda, non potrà essere al timone della kermesse musicale. Il toto nomi per condurre lo show dell’Ariston è iniziato da tempo e in queste ore sarebbe venuto a galla un particolare retroscena che riguarda Antonella Clerici…

Antonella Clerici, il no a Sanremo “in coppia”

In attesa di conoscere chi, di fatto, raccoglierà l’eredità di Amadeus al Festival di Sanremo, i nomi che circolano sono diversi e tante sono anche le indiscrezioni che riguardano alcuni di loro. Nelle ultime ore, Giuseppe Candela ha riportato, citando il Corriere, il rifiuto di Antonella Clerici a quella che sarebbe stata la proposta della Rai per metterla al comando della kermesse musicale “in coppia”.

“Ad Antonella Clerici è stato offerto Sanremo in coppia e ha rifiutato“, ha scritto su X Candela. “Vuole farlo da sola fa sapere il Corriere”. Il giornalista ha poi aggiunto quello che sembra essere un parere personale: “Ha ragione. Non è la valletta di Conti o la badante di Cattelan, ha curriculum, esperienza, titoli di successo per fare da sola. Al momento giusto”.

Di seguito anche il post su X di Candela:

Ad Antonella Clerici è stato offerto Sanremo in coppia e ha rifiutato, vuole farlo da sola fa sapere il Corriere. Ha ragione. Non è la valletta di Conti o la badante di Cattelan, ha curriculum, esperienza, titoli di successo per fare da sola. Al momento giusto. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 17, 2024

L’intervista sul Festival del 2025

Alcuni mesi fa, la stessa Clerici aveva risposto ad alcune domande nel corso di un’intervista a Chi proprio sulla possibile conduzione della kermesse musicale del 2025.

In questo senso, la presentatrice era rimasta vaga: “Assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”, erano state le parole della donna.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG