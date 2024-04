Dopo la nascita delle piccole figlie, Andreas Muller si gode, insieme a Veronica Peparini, la nuova vita da genitore. Le parole sui social.

Non senza qualche difficoltà, Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due bellissime bimbe, Penelope e Ginevra. Su Instagram, i neo papà e mamma stanno raccontando diversi momenti con le piccole e il ballerino ha voluto rispondere a qualche domanda dei fan proprio sulle figlie e anche il loro futuro.

Andreas Muller dolce papà: i commenti sulle figlie

Come detto, Muller ha pubblicato sulle sue stories su Instagram alcune domande che i fan gli hanno fatto. “Cosa ti manca di più della tua vita senza bambine?”, hanno chiesto al ballerino. Lui, da padre dolcissimo, ha replicato: “L’idea della mia vita con le bimbe”.

Ma tra i quesiti sono arrivate anche le richieste in ottica futura come, per esempio, quale sport vorrebbe far fare alle bimbe: “Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine… Notizia shock! Ma è la verità”, ha detto con stupore Andreas.

Ancora su Penelope e Ginevra, poi, il neo papà ha spiegato: “Pur essendo omozigoti per noi sono completamente diverse”.

L’elogio a mamma Veronica

Nel corso del momento dedicato ai seguaci, Muller ha avuto modo di rispondere anche alle domande su mamma Veronica. Alcuni utenti, infatti, gli hanno chiesto come stesse e come andasse il post parto.

in questo senso, Muller ha risposto: “Un supereroe! Noi uomini possiamo solamente ammirare e imparare tanto”.

Insomma, a quanto pare la nuova vita da genitore sta andando a gonfie vele per lui e per la compagna Peparini. Siamo sicuri che molto presto ci saranno altri aggiornamenti.

Di seguito anche il post Instagram con cui il ballerino aveva annunciato l’arrivo delle due bimbe:

