Momento di imbarazzo in diretta tv per Antonella Clerici. Al telefono una signora si sfoga in modo pesante. Cosa è successo.

Il bello della diretta. Ma anche il brutto. Chiedere ad Antonella Clerici che ha affrontato un particolare episodio che molti non sarebbero stati in grado di gestire nel corso di ‘È sempre Mezzogiorno’ su Rai 1. Cosa è successo? In occasione del gioco del bonsai, quando la trasmissione riceve una telefonata di un telespettatore, la persona dall’altra parte della cornetta, non accorgendosi di essere in linea, si è lanciata in un pesante sfogo.

Antonella Clerici, la gaffe imbarazzante in diretta tv

Nel corso della puntata odierna di ‘È sempre Mezzogiorno’ su Rai 1, la Clerici si è trovata a fare i conti con un momento di particolare imbarazzo che, va detto, è stata in grado di gestire al meglio.

Durante il gioco del bonsai, quando la persona che gioca, in collegamento telefonico, deve indovinare il numero esatto delle foglie che ha quella determinata pianta presente in studio, la donna che si trovava dall’altra parte della cornetta si è lanciata in un particolare sfogo.

La telespettatrice, non capendo di essere in collegamento in diretta, dopo che la Clerici ha risposto “Oronto”, ha iniziato a parlare.

Non è chiaro con chi stesse parlando la concorrente, ma è evidente che non riguardasse la trasmissione, ma qualcosa di privato.

“Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate…”. Probabile quindi che la donna stesse parlando di lavoro e sicuramente non del gioco di Rai 1.

A quel punto la conduttrice ha preso in mano la situazione: “Ciao, pronto”. Capendo di essere stata sentita, la donna ha provato a far finta di nulla ma il “peggio” era stato fatto… Tra imbarazzo per la gaffe e tanti interrogativi, poi, la puntata è andata avanti come al solito.

