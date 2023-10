Parole durissime di Rudy Zerbi ad Amici. Il professore di canto ha stroncato un allievo e poi ha litigato, ancora, con la Pettinelli.

Dopo la puntata andata in onda domenica pomeriggio, Amici ha ripreso normalmente la programmazione col daytime odierno. Ad aprire “le danze” è stato un compito assegnato da Rudy Zerbi ad Ezio. Il cantante, punito in settimana, doveva cimentarsi sulle note di ‘Magnifico’. Il risultato, però, ha generato una forte discussione in studio tra il professore e Anna Pettinelli.

Amici, Rudy Zerbi stronca Ezio

Nel corso del daytime odierno di Amici, la puntata si è aperta con l’esibizione di Ezio che si è cimentato con il compito assegnatogli da Zerbi. Il giovane cantante ha provato a cantare ‘Magnifico’ ma il risultato non è stato ottimale. Il ragazzo si è dimenticato parte del testo e la sua esibizione ne ha risentito.

Prima di far parlare i professori, Ezio si è scusato: “Vorrei prima di tutto scusarmi perché ho sbagliato il testo. L’ho riscritto e mi sono concentrato molto sulla storia che ho raccontato e mi sono emozionato”, ha detto.

Parole che, però, non hanno convinto il maestro Zerbi: “Ma ora basta con questa storia della canzone e dell’emotività. Avete stancato. Voi dovete cantare una canzone e dovete essere in grado di farlo sempre”.

Per l’insegnante di canto, quindi, la prova è stata pessima ma la professoressa di Ezio, Anna Pettinelli, ha comunque dato 6 restituendo al ragazzo la maglia. “Non gli stai facendo del bene Anna”, ha sbottato Rudy verso la collega. “Non c’era nulla da 6 in questa esibizione”, ha rincarato la dose.

Dal canto suo la Pettinelli ha spiegato: “Io gliela ridò la maglia perché si vedeva che era emozionato. Gli ho dato sei perché ha scritto sopra il testo e ho visto impegno”.

Di seguito anche il post su X del programma sul compito assegnato al cantante:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG