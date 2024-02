Ha colpito per i suoi outfit a Sanremo Annalisa, ma non tutti sono rimasti entusiasti in modo positivo. Arriva la critica…

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso ormai da qualche giorno, eppure, l’eco dei commenti ancora continua. In modo particolare, nelle ultime ore, sono arrivate alcune critiche verso Annalisa e la scelta dei suoi outfit. A “bacchettare” l’artista è stato a Rainews 24, Adriano Panatta.

Annalisa, la critica per i reggicalze a Sanremo

In tantissimi sono rimasti colpiti dalle scelte di outift di Annalisa a Sanremo 2024. La donna è stata elegante ma allo stesso tempo estremamente sensuale mostrandosi in reggicalze. Questa scelta è stata ripetuta per più di una serata e anche per questo Panatta non è rimasto totalmente “soddisfatto”.

L’ex tennista, infatti, ha commentato: “Bella e brava”, in riferimento alla cantante di ‘Sinceramente’. Ma anche: “Non avrei messo il reggicalze due sere di seguito però”.

Una critica che sicuramente è destinata a far discutere. Panatta, poi, ha anche parlato degli altri artisti: “Mi sono piaciuti Ghali, Loredana Bertè perché ci sono affezionato e anche la canzone che ha vinto. Poi noia è la mia parola preferita. Ghali mi piace, lo trovo un artista bravo, mi è sempre piaciuto”.

In generale sulla kermesse musicale, poi: “Sanremo un po’ l’ho visto, poi mi sono addormentato perché non se ne può più”, ha aggiunto sulla durata delle varie serate.

In vista delle prossime edizioni, invece: “Amadeus? Secondo me cercheranno di convincerlo a rimanere. Ma dipenderà da lui e da Fiorello. Come tutti i grandi campioni che hanno avuto risultati eclatanti meglio smettere all’apice del successo”.

Di seguito anche un post Instagram della cantante nelle serate di Sanremo 2024 dove è possibile apprezzare il suo look e anche i tantissimi commenti ricevuti che sembrano, in realtà, andare contro quanto “criticato” da Panatta:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG