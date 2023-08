Spiacevole episodio per Anna Pettinelli che ha raccontato di aver subito un furto in casa mentre si trovava in vacanza. Le parole.

Pochi giorni di relax e vacanza lontano da casa per staccare dalla vita e dalle fatiche lavorative. Al suo ritorno, però, Anna Pettinelli ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. La dimora di sua figlia Carolina aveva subito un furto. I ladri si sono introdotti nella sua abitazione portando via diversi oggetti importanti, non solo per il valore economico ma soprattutto per quello affettivo. A raccontare l’episodio la stessa conduttrice radiofonica sui social.

Anna Pettinelli vittima di un furto: il racconto

Attraverso una storia su Instagram di sua figlia, poi ricondivisa anche da lei, la Pettinelli ha voluto raccontare il furto subito ma soprattutto si è rivolta ai ladri che le hanno fatto questa “sorpresa”.

“Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate”, ha esordito la donna. “Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare). Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”.

Nelle parole della Pettinelli il rammarico più grande di aver perduto oggetti dal grande valore affettivo: “Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della conduttrice radiofonica:

