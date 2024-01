L’artista porterà sul palco Rondine, uno dei più grandi successi di Pino Mango, scomparso tragicamente nel 2014.

Angelina Mango, dopo il grande successo ottenuto ad “Amici”, ha conquistato l’attenzione di tutto il paese. Grazie ai suoi successi radiofonici e alla sua presenza in diversi programmi televisivi, sia su Mediaset che sulla Rai, è diventata una delle artiste più in voga dell’ultimo anno. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è il culmine di questo periodo d’oro per la giovane cantante.

L’omaggio a Pino Mango

Questa mattina, durante un collegamento con “Viva Rai2“, la trasmissione del buongiorno condotta da Fiorello, Amadeus ha annunciato i duetti e le cover che i trenta artisti partecipanti hanno scelto di eseguire sul palco dell’Ariston. Angelina in onore del padre ha deciso di portare sul palco la canzone “Rondine“, uno dei più grandi successi del padre.

Il post sui social

Questa mattina, inoltre, poco dopo l’annuncio di Fiorello, Angelina ha condiviso su Instagram un breve video risalente a circa venti anni fa, in cui appare ancora una bambina con i boccoli biondi seduta che sta seduta sul divano di casa.

Nel filmato si sente pronunciare: “Rondine dove sei rondine? Sei volata? No, sei qui!”. La canzone “Rondine” è stata pubblicata nel 2002, proprio l’anno successivo alla nascita di Angelina. La bambina, quindi, conosceva già la canzone, avendola ascoltato cantare a suo padre in casa.

Angelina ha spesso dichiarato di essere grata di poter ascoltare le canzoni del padre, non solo perché ama la sua musica, ma perché rappresentano anche un’eredità importante: “L’eredità di mio padre non è solo fatta di musica, canzoni e cose di questo genere. C’è molto, molto di più“, ha affermato durante un’intervista a “La Stampa”.

