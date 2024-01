La conduttrice, in un’intervista concessa al Corriere della sera, ha parlato anche del rapporto con l’ex marito e quello con i figli.

“Che stupida“, il libro (in uscita a breve) in cui Ilary Blasi racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, già raccontata in parte nel documentario “Unica” e recentemente smentita dalle dichiarazioni di Cristiano Iovino, si conclude con l’invito nei confronti dell’ex marito di porre fine alla “guerra” in atto. Riguardo il rapporto che lega Totti a Noemi Bocchi, aggiunge “Spero che sia felice“.

Le conseguenze sui figli

La conduttrice afferma che, nonostante l’interesse suo e dell’ex marito Francesco Totti di tutelare il benessere dei figli, i ragazzi, specie quelli più grandi, avrebbero risentito della situazione.

“Hanno un buon rapporto con entrambi“, ha dichiarato Ilary nel corso dell’ultima intervista per il “Corriere della Sera“: “Non ho fatto nulla per aggiungere tensione tra loro e il padre. È giusto che lo frequentino. Che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi. Non hanno assolutamente colpa.” Inoltre spiega: “All’inizio non è facile e certe scelte le ho fatte anche d’istinto. Su questo l’interesse di tutti e due era di proteggere il più possibile i figli“.

“Quello che è successo non è colpa loro” afferma la conduttrice, “e devono continuare ad avere rapporti con entrambi. È giusto così“. “Eravamo partiti con questa intenzione“, ha dichiarato Ilary Blasi, tuttavia “poi dopo… come dire… insomma…i grandi ovviamente si rendono conto di quello che succede.”

Ilary commenta il legame tra Totti e Noemi

Ilary fa sapere di non opporsi al legame tra Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi: “Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena“. Lei stessa, del resto, ha intrapreso una relazione con Bastian Muller. E a proposito della possibilità di risposarsi, conclude: “Non ho pregiudizi verso il matrimonio (…) io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana…”.

