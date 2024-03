Fresco papà di due gemelline, Andreas Muller ha raccontato le prime sensazioni da padre di Ginevra e Penelope.

Entusiasta di essere diventato padre, Andreas Muller ha parlato delle sue primissime sensazioni dopo che la compagna, Veronica Peparini, ha dato alla luce due splendide gemelline, Ginevra e Penelepe. Il ballerino, sui social, ha svelato le grandi emozioni provate durante il parto e non solo.

Andreas Muller, il racconto del parto della Peparini

“Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze”, ha spiegato Muller in una storia su Instagram.

E ancora: “Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia, ho capito che la mia vita è completamente cambiata”, ha poi proseguito il ragazzo. “Non lo so spiegare, ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione… Passata, presente e futura. Iconica”.

La dedica nel giorno della Festa del Papà

Dopo aver raccontato le sue prime emozioni, Andreas ha espresso tutta la sua gioia anche per vivere quello che, di fatto, è il suo primo giorno della Festa del Papà.

Sempre su Instagram, il ballerino ha scritto: “Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo”.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino con gli scatti delle gemelline:

