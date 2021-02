Attenti a quei due! Parliamo di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Da qualche settimana i due gieffini sembra stiano al centro dell’interesse dei VIP nella casa, questo perché l’attrice non ha nascosto una certa simpatia nei confronti del figlio dell’ex portiere dell’Inter. Un’intesa che a dire la verità per il momento ha solo visto addosso gli occhi del resto della casa.

Attorno a loro sono parecchi a vedere un’interesse di Rosalinda nei confronti di Andrea. Tommaso, Samantha, così come Stefania, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno capito che qualcosa in pentola bolle, ma Zenga sarà altrettanto attratto dalla bella Rosalinda? Ritrovandosi nella veranda della casa, l’influencer di origini italo-persiane domanda all’inquilina se ci sono dei lati caratteriali che le piacciono di lui, Rosalinda annuisce.

Zenga, visibilmente imbarazzato dalla situazione, sorride e si guarda attorno cercando un punto d’appoggio. Davanti a sé però si trova Andrea Zelletta, che ieri sera nell’appuntamento in prima serata di GF VIP è stato coinvolto in un confronto tra Zenga e la sorella dell’ex tronista, Alessia Zelletta, intento a conquistare il cuore di Andrea.

Zelletta va dritto al sodo e domanda ad Andrea se per caso ci potrebbe essere qualche interesse nei confronti della sorella, Zenga ferma subito facili entusiasmi ritenendo che Alessia non è il suo tipo di ragazza. Dunque, nonostante l’aperitivo promesso da Alessia al termine del Grande Fratello VIP, quello di Andrea suona come un sonoro tonfo per la povera ragazza e… magari una possibilità in più per Rosalinda?