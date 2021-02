Oggi, a Uomini e Donne, Tina Cipollari si è superata nel “rendere omaggio” a Gemma e alle sue recenti disavventure sentimentali.

Come sappiamo, infatti, l’ingresso in studio di Gemma a Uomini e Donne viene accompagnato da una canzone ad hoc, scelta personalmente da Tina Cipollari, che viene mandata in onda al posto del classico jingle. Tra le canzoni scelte in passato da Tina, possiamo citare grandi classici della musica italiana come Cinque giorni di Michele Zarrillo o Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Riguardo quest’ultima canzone, Tina ha preteso che Gemma l’ascoltasse tutta, dall’inizio alla fine.

Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, la canzone scelta da Tina Cipollari è stata Cervo a Primavera, celebre brano di Riccardo Cocciante, una canzone che si presta a prevedibili doppi sensi.

Al momento della presentazione di Gemma, Tina Cipollari, furtivamente, si è allontanata dal proprio posto di opinionista, provocando la perplessità della conduttrice che le ha immediatamente chiesto cosa avesse in mente (“Tina, cosa fai? Ma non è la tua uscita quella lì! Tina, mi devo preoccupare? Perché stai lì?”).

Tina ha continuato a fare finta di niente fino a quando non ha messo in pratica quanto organizzato.

Mentre Gemma, ignara di tutto, ha iniziato a percorrere la passerella, Tina Cipollari è apparsa con un casco da ciclista sul quale sono state poste un paio di enormi corna da cervo! Tina ha anche imitato la camminata incerta di Gemma, barcollando, praticamente, per tutto il percorso…

Nel video che troverete di seguito, si può facilmente notare Maria De Filippi sbellicarsi dalle risate.

Tina Cipollari, una volta raggiunto il proprio posto, ha accolto Gemma con queste parole:

Da oggi, ti chiamo Gemma la cornuta! Ti piace?

Clicca qui per vedere il video dal sito Witty Tv.