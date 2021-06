L’ex tronista di Uomini e Donne ammette innanzitutto di essersi sottovalutato:

“A mente lucida volevo spendere due parole sincere su questa assurda esperienza… inspiegabile, é stata incredibile.

Non avrei mai pensato di andare oltre la prima settimana. Tante difficoltà, lo ammetto. La mancanza di casa, gli amori, gli affetti… non sono e non mi sono mai descritto come un naufrago prodigio, anzi… le persone a me vicine mi avevano detto di non partire, non era un programma fatto per me, avevano ragione per mille e uno motivi… ma sono testardo come un mulo, odio sentirmi dire che qualcosa non riesco a farla… ed eccoci qui, fino all’ultimo giorno, con tutto il cuore, con tutto il fegato, ci sono stato”